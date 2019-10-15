Sıfır atık projesi Gölcük'te hız kazanacak

15.10.2019 10:00

Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi, Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle, Vizyon 2023 Projesi kapsamında hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi Toplantısı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in başkanlığında gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ İSİMLER TOPLANTIYA KATILDI

Başkanlık toplantı salonunda yapılan toplantıya, projeye destek vermek ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla Gölcük Ford Fabrikası İnsan Kaynakları Direktörü Ali Rıza Aksoy'da katıldı. Aksoy'un yanı sıra Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr.Metin Şentürk, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcısı Doç.Dr.İsmail Özbay, Gölcük Ford Fabrikası İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Mühendisi Aysu Şengül, Gölcük Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Serkan Aksöz, Gölcük Kent Konseyi Genel Sekreteri Fatih Bayram, Gölcük Belediyesi Çevre Teknikeri Selman Turan, Gölcük Kent Konseyi Proje Koordinatörü Aslı Arpa toplantıda yer aldılar.

ÇOCUKLARIMIZI BİLİNÇLENDİRECEĞİZ

Vizyon 2023 Projesi kapsamında, "Sıfır Atık Projesi ile ilgili Gölcük'te yapılacakların görüşüldüğü toplantıda konuşma yapan Başkan Sezer; "Sıfır Atık israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını hedeflemektedir. Atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim çalışmasıdır. Gölcük Belediyesi olarak sıfır atık çalışmamızı kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmek için, ortak bir proje yapılmasını uygun gördük. Bu kapsamda; Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi, Kocaeli Üniversitesi ortaklığında Vizyon 2023 projelerimiz içerisinde Sıfır Atık Projemizi hayata geçiriyoruz. Gölcük Ford Fabrikası'nın da proje ortağı olarak yer alması bizim için büyük kazançtır. Var olan çalışmalarımızın ötesinde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmek istiyoruz. Okullarımızda çalışmalar yapacağız. Ben başarıyla örnek bir projeye imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

SIFIR ATIK PROJESİNİ ÖNEMSİYORUZ

Gölcük Ford Fabrikası İnsan Kaynakları Direktörü Ali Rıza Aksoy da, Sıfır Atık Projesini önemsediklerini ve örnek bir birliktelikte başarılı bir çalışma yürüteceklerine inandığını dile getirdi. Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcısı Doç.Dr.İsmail Özbay'da projeye bilimsellik önceliğinde, akademik bir bakış açısı katmanın önemine değindi ve "Projenin tam anlamıyla hedefine ulaşması için çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler