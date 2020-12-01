Şifa deposunun tanesi sadece 60 kuruş
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Şifa deposunun tanesi sadece 60 kuruş

01.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:20
Şifa deposunun tanesi sadece 60 kuruş

Bilecik'te yetişen ve sonbaharla birlikte pazar tezgahlarında 'her derde deva, şifa deposu' sloganı ile satılan cennet hurması tanesi yaklaşık 60 kuruşa satılıyor ve büyük ilgi görüyor.

Bilecik'te yetişen ve sonbaharla birlikte pazar tezgahlarında 'her derde deva, şifa deposu' sloganı ile satılan cennet hurması tanesi yaklaşık 60 kuruşa satılıyor ve büyük ilgi görüyor.

Hürriyet mahallesinde her hafta kurulan kapalı pazar tezgahlarında Bilecik ve köylerinde yoğun şekilde üretilen cennet hurması satılıyor. Paketinde 8 tane bulunan ve 5 liraya satılan meyveye vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

"BİLECİK'TE CENNET HURMASI HASADI YAPILMAYA BAŞLAR"

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Pazarda cennet hurması satan Kenan Aydemir, Bilecik genelinde cennet hurmasının yoğun bir şekilde üretildiğini anlatarak, "Bu cennet hurmasının faydalarını saymakla bitmez. Bu harika meyveyi 'her derde deva, şifa deposu' sloganı ile satıyoruz. Büyüklerimiz mide ve sindirime iyi geldiği söylerler. Bu söylemleri uzmanlar da doğruluyor. Bilecik'te ekim, kasım ayalarında cennet hurması hasadı yapılmaya başlar. Hurmaları doğal olarak yemek lazım. Hurmanın kendi içinde çeşitleri de var. 8'li paket halinde satılan cennet hurması 5 TL. Halk bu meyveyi çok sevdiği için talep de fazla. İşlerimiz çok iyi gidiyor. Sabah tezgahlarımız çok doluyken, öğleden sonra hurmalar azalıyor. Halkımızı memnun etmeye devam ediyoruz" dedi.

(İHA)

Şifa deposunun tanesi sadece 60 kuruş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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