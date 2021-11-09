Son Dakika | Sierra Leone'deki yakıt tankeri faciasında ölü sayısı 115'e yükseldi

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'daki bir yakıt tankerinde meydana gelen patlama sonucu can kaybı sayısı 115'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 5 Kasım gecesi bir yakıt tankerinin kamyonla çarpışmasının ardından meydana gelen patlamanın bilançosu artıyor. Sağlık Bakanlığı, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 115'e yükseldiğini duyurdu. Tanker patlamasında yaşamını yitirenler için düzenlenen cenaze törenine Sierre Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio da katıldı.

Ülkede 2014-2016 Ebola salgını sırasında yıllarca yetersiz bütçe nedeniyle zorlanan sağlık sistemi, patlamada yüzlerce kişinin de yaralanmasıyla çökme noktasına geldi. Patlamada küle dönen araçların kalıntıları halen olay yerinde dururken, işyeri ve evi yanan bir aile dışarıda uyuduklarını söyledi. Patlamanın meydana geldiği Wellington bölgesindeki içecek dükkanı sahibi Mohamed Lamin Mansaray, "Olaydan bu yana henüz herhangi bir yardım almadık. Yatacak yer, yiyecek, böyle bir şey yok henüz" dedi. Mansaray, tanker patlamadan hemen önce dükkanda bulunanlara dışarı çıkmalarını söylediğini, ancak bir personelinin hayatını kaybettiğini belirtti.

SIZAN BENZİNİ TOPLUYORLARDI

Başkentin Wellington bölgesindeki kazadan sonra çevredekiler tankerden sızan benzini toplamaya gelirken, patlama bu sırada yaşanmıştı. Patlamanın şiddetiyle çevredekiler araçlar kullanılamaz hale gelirken, dükkanlarda büyük hasar oluşmuştu.

-İHA-