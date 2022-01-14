ALANYA, ANTALYA (İHA) - Şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Alanya sahilleri atıklarla doldu

Belediye ekipleri iş makineleriyle temizlik başlattı

ANTALYA - Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde etkili olan yağış ve fırtınanın ardından denizden kıyıya vuran atıkların temizliğine başladı.

Alanya Belediyesi, Alanya genelinde etkili olan yağış ve fırtınanın ardından denizden kıyıya vuran atıkların temizliğine Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ile işbirliğinde başladı. Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir her yıl kamyonlarca çöpün denizden kıyıya vurduğunu belirterek, vatandaşları çöplerini çöp kutularına atmaları konusunda duyarlı davranmaya davet etti.

"Piknik alanlarında çöp bırakmayalım"

Vatandaşlara seslenen Müdür Demir, "Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak fırtına ve yağışların etkisiyle kıyıya vuran çöpleri sahilden temizlemeye başladık. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, gittikleri piknik, mesire, yeşil alanlarda çöplerini bırakmasınlar. Aksi halde bırakılan bu çöpler yağışların da etkisiyle akarsular aracılığıyla denize ulaşıyor akabinde bu tür görüntülere sahne oluyor. Lütfen duyarlı olalım. Çöp konteynerinin olmadığı yerler için Çözüm Masası'na bildirebilirler ekiplerimiz hemen ilgilenecektir" dedi.