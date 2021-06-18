Şiddetli yağış sonrası Başakşehir'de istinat duvarı çöktü! Ekipler olay yerinde
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Şiddetli yağış sonrası Başakşehir'de istinat duvarı çöktü! Ekipler olay yerinde

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

İstanbul'da aniden bastıran şiddetli yağış sonrası Başakşehir'de istinat duvarı çöktü. Olay yerine giden ekipler kapanan yolu açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

İstanbul'da aniden bastıran yağmur, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Mecidiyeköy'de yollar göle dönerken, çoğu kişi su birikintilerinden atlayarak geçmek zorunda kaldı. Bayrampaşa'da ise alt geçitler su ile doldu, Eyüpsultan'da birçok iş yerini su bastı.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Başakşehir Şeyh Şamil Caddesi'nde ise yağmurun ardından yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Şiddetli yağış sonrası Başakşehir'de istinat duvarı çöktü! Ekipler olay yerinde
Şiddetli yağış sonrası Başakşehir'de istinat duvarı çöktü! Ekipler olay yerinde

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Diğer yandan sağanak yağış tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor. Metro İstanbul'dan yapıyan açıklamada, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır denildi. Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.

Öte yandan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kentte trafik yoğunluğu saat 16.10 itibarıyla %74 olarak ölçüldü.

Şiddetli yağış sonrası Başakşehir'de istinat duvarı çöktü! Ekipler olay yerinde
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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