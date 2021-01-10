Şiddetli sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den İstanbul'un da arasında bulunduğu 9 kent için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji tarafından paylaşılan son verilerde İstanbul'un da içinde olduğu 9 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Balıkesir için uyarının rengi turuncu olurken yetkililer yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

İSTANBUL'A SARI UYARI VERİLDİ

Meteoroloji'nin sitesinde yer alan uyarı haritasında; İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Yalova için sarı uyarı verildi. Öte yandan Balıkesir için de turuncu uyarı verildi. Ayrıca yerel yetkililer de vatandaşlara uyarılarda bulunarak olumsuz durumlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

EDİRNE °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 15°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -1°C Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 14°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C Az bulutlu ve açık