Iğdır'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 8 kişi yaralandı.

Kent merkezi ve köylerde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, bazı ev, bina ve araç garajlarının çatılarının zarar görmesine, ağaçlar ile elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu.

Zaman zaman etkisini artıran fırtına dolayısıyla kent merkezindeki Hüseyin Yeşil Camisi, Iğdır Üniversitesi, Gençlik Merkezi ve çeşitli okullar ile binaların çatıları uçtu.

Hüseyin Yeşil Camisi'nin çatısının uçması sonucu bazı otomobiller enkaz altında kaldı. Bu otomobiller, olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince enkaz altından çıkartıldı.

Kentte fırtına sebebiyle uçan çatıların parçaları ile devrilen direk ve ağaçların dallarının çarpması gibi nedenlerle 8 kişi yaralandı.

Genel sağlık durumu iyi olan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu olayların yaşandığı alanlarda inceleme yapan Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, yaralanmalara yol açan olaylarda can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Olaylarda büyük çapta hasar meydana geldiğini aktaran Yikit, "İnsanların şehir merkezinde çok fazla dolaşmamasını, özellikle enkaz olan yerlerden geçmemelerini anons ediyoruz. Rüzgar aniden çıkıp yine ciddi anlamda tehlike yaratabiliyor. AFAD, belediyemiz ve diğer ekiplerin ortak çalışmasıyla gerek enkazların kaldırılması, gerek enkaz altlarının kontrol edilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Rüzgar devam etmezse birkaç saate kadar bütün enkazları kaldırmış olacağız." dedi.

Iğdır-Ağrı, Iğdır-Kars ve Iğdır- Nahçıvan karayollarında da fırtınanın taşıdığı tozların görüş mesafesini düşürmesi ulaşımda aksamalara neden oldu.