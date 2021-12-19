Şiddetli rüzgar park halindeki eşya dolu kamyonu devirdi

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev eşyalarını kamyonete yükleyip Alanya'ya doğru yola çıkmaya hazırlanan Adem Levent'in şiddetli rüzgar ve yağıştan dolayı kenara çektiği kamyonu rüzgarın etkisi ile devrildi. Nakliyeci Levent, "Dörtlüleri yakıp beklerken bir anda rüzgarla birlikte neye uğradığımı şaşırdım. Kamyon yolun ortasına devrildi. Yolun kenarındaki vatandaşlar hortum çıktığını söyledi" dedi.

Manavgat'tan ev eşyası yükleyip Alanya'ya doğru yola çıkmaya hazırlanan nakliyeci Adem Levent, şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle 38 ZF 443 plakalı kamyonunu Çenger Mahallesi sınırlarında yolun sağına çekti. Şiddetini arttıran rüzgar, ev eşyası dolu kamyonun devrilmesine neden oldu. Nakliyeci Adem Levent, olay karşısında şaşırırken, çevredeki görgü tanıkları hortum çıktığını iddia etti.

"Hortum çıktığını söylediler"

Yaşadığı panik anlarını anlatan Adem Levent, "Şiddetli rüzgar ve yağmur sebebiyle yolun sağına çektim. Dörtlüleri yakıp beklerken bir anda rüzgarla birlikte neye uğradığımı şaşırdım. Kamyon yolun ortasına devrildi. Yolun kenarındaki vatandaşlar hortum çıktığını söyledi" diye konuştu. - ANTALYA