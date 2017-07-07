Şiddetli Rüzgar çatıyı yerinden söktü



GAZİANTEP - Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar evlerin çatısını yerinden söktü.

İslahiye ilçesinde aniden etkili olan şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu. Bir bölümü havada asılı kalan çatı çevre sakinlerinde paniğe neden oldu. Durumu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın teras katına çıkarak takılı kalan kısmını sökerek facianın önüne geçti.