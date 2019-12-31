Şiddetli protestoların ardından ABD'den Bağdat Büyükelçiliği'ne ek asker takviyesi
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Şiddetli protestoların ardından ABD'den Bağdat Büyükelçiliği'ne ek asker takviyesi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine girme girişimi sonrasında elçiliğe ek kuvvet gönderildiğini belirterek

31.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:20
Şiddetli protestoların ardından ABD'den Bağdat Büyükelçiliği'ne ek asker takviyesi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Şii milis gücü taraftarlarının 'ta ABD Büyükelçiliğine girme girişimi sonrasında elçiliğe ek kuvvet gönderildiğini belirterek, Irak hükümetine uluslararası yükümlülüklerini yerine getirip Amerikan misyonunu koruması çağrısında bulundu.


ABD'nin Haşdi Şabi şemsiyesi altında ve İran'a yakınlığı ile bilinin Ketaib Hizbullah örgütüne yönelik düzenlediği saldırılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta tansiyonu yükseltti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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