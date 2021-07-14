Şiddet uygulayan eşini öldüren Hülya'ya üst sınırdan takdir indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şiddet uygulayan eşini öldüren Hülya'ya üst sınırdan takdir indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis

Şiddet uygulayan eşini öldüren Hülya'ya üst sınırdan takdir indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

ANKARA'da, 'berdel' usulü ile evlendirildiği 4 çocuğunun babası Sedat Tüncer'i (38), kendisine şiddet uyguladığı için tabancayla vurarak öldüren Hülya Tüncer (38), istinafın bozma kararı ardından yargılandığı davada üst sınırdan takdir indirimi uygulanarak, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da, 'berdel' usulü ile evlendirildiği 4 çocuğunun babası Sedat Tüncer'i (38), kendisine şiddet uyguladığı için tabancayla vurarak öldüren Hülya Tüncer (38), istinafın bozma kararı ardından yargılandığı davada üst sınırdan takdir indirimi uygulanarak, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hülya Tüncer, 17 yaşındayken 'berdel' usulü ile yaşıtı olan Sedat Tüncer ile evlendirildi. Çiftin 2'si kız 4 çocuğu oldu. Hülya Tüncer, 21 Ağustos 2017'de şiddet gördüğü gerekçesiyle eşini Altındağ'daki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından polisi arayarak teslim olan Tüncer hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Hülya Tüncer, 'berdel' usulü ile evlendirildiğini, yıllarca şiddet gördüğünü söyledi. Son dönemde annesinden kalan miras nedeniyle eşinin kendisinden para istemesi nedeniyle olay günü tartıştıklarını anlatan Tüncer, "'Para yok' deyince 'aileni ara al, yoksa seni öldüreceğim' dedi. Çıkış yolu bulamadım. Yatak odasında eşime ait ruhsatsız tabancayı alıp namluya mermi sürdüm. Balkonda sırtı dönükken ateş ettim. İçeri kaçtı. Holde bulunan tuvalet kapısına doğru yöneldi. Dört el daha ateş açtım. Sonra polisi arayıp eve gelmelerini istedim" dedi.

15 Aralık 2018'de görülen karar duruşmasında Hülya Tüncer'e 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza, sanığın cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle önce 24 yıla indirildi, sonra takdir indirimi yapılarak 20 yıla düşürüldü.İSTİNAF'A İTİRAZHülya Tüncer'in avukatı Fatma Bodur Gönülal, Ankara Bölge Adliyesi'ne (İstinaf) itiraz ederek, müvekkilinin 18 yıl sistematik şiddet ve tehdide maruz kalmış, yani literatürde 'Örselenmiş Kadın Sendromu' (Battered Woman Syndrome) olarak nitelendirilen psikolojik bir durumda bulunan, hayati tehlike içinde eşini öldürmek zorunda kalan bir kadın olduğunu iddia etti. Avukat Gönülal, müvekkili hakkında olaydan 10 ay sonra alınmış akıl sağlığının yerinde, cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki raporun da eksik olduğunu belirterek, raporda sanığın olay anında ve önceki yaşadığı olaylar karşısındaki ruh halinin değerlendirilmediğini ileri sürdü. Avukat Gönülal, müvekkili hakkında meşru müdafaa uygulanarak, beraat kararı verilmesi talebinde bulundu.BERAAT TALEP ETTİAnkara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi kararı, sanığın akli durumu ve cezai ehliyeti konusunda kapsamlı rapor alınmadığı ve indirim hükümlerinin eksik uygulandığı gerekçesiyle bozdu. İstinafın bozma kararı ardından Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlayan yargılamanın karar duruşması, dün yapıldı. Mahkeme, sanığın, akıl sağlığı ile ilgili yeniden kapsamlı rapor alındığını, rapora göre cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdi. Ayrıca çiftin olay tarihinde tamamı 18 yaşından küçük olan 4 çocuğu da dinlendi. 4 çocuk da babalarının annelerine sürekli şiddet uyguladığını, annelerinden şikayetçi olmadıklarını söyledi. Sanık Tuncer'in avukatı Fatma Bodur Gönülal da, müvekkilinin cinayeti, sistematik şiddet karşısında bir çıkış yolu olarak işlediğini, bu nedenle meşru müdafaa uygulanarak, beraat kararı verilmesini talep etti.ÜST SINIRDAN TAKDİR İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, sanığa üst sınırdan takdir indirimi uygulayarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan

Son Dakika | Dink cinayeti davasında firari 11 sanığın kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildi
Son Dakika | Dink cinayeti davasında firari 11 sanığın kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildi
Eski eşini satırla kafasına vurarak öldüren katile 'canım' mesajı gerekçesiyle tahrik indirimi
Eski eşini satırla kafasına vurarak öldüren katile "canım" mesajı gerekçesiyle tahrik indirimi
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Atina'da Galatasaray'a yönelik tutum nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Atina'da Galatasaray'a yönelik tutum nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Demir Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Melisa Döngel Levent Yüksel
Spor Arda Turan Salih Uçan Alper Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şiddet uygulayan eşini öldüren Hülya'ya üst sınırdan takdir indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 12:27:35. #1.15#

title