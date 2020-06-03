Şiddet uyguladığı için şikayetçi olan kardeşinin iş yerine tüfekle ateş açtı
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Şiddet uyguladığı için şikayetçi olan kardeşinin iş yerine tüfekle ateş açtı

ANKARA'da Erhan K., iddiaya göre şiddet uyguladığı kız kardeşi Meryem B.'nin çalıştığı iş yerine otomatik tüfek ve pompalı tüfekle ateş açtı.

Şiddet uyguladığı için şikayetçi olan kardeşinin iş yerine tüfekle ateş açtı
03.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:57

ANKARA'da Erhan K., iddiaya göre şiddet uyguladığı kız kardeşi Meryem B.'nin çalıştığı iş yerine otomatik tüfek ve pompalı tüfekle ateş açtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Erhan K.'ya mahkemece ev hapsi cezası verildi. Saldırı sırasında iş yerinde bulunan çalışanlardan Sema Özdal, çok korktuklarını söyledi.

Olay, geçen Perşembe günü Altındağ ilçesindeki Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Mustafa Baş Caddesi'ndeki emlakçı dükkanında muhasebeci olarak çalışan Meryem B., ağabeyi Erhan K.'dan şiddet gördüğünü iddia ederek, iş yerindeki arkadaşları ile karakola giderek şikayette bulundu. Ardından Meryem B., kadın sığınma evine yerleştirildi.

Bunun üzerine Erhan K., annesi Döne K. ile birlikte kardeşinin iş yerine gitti. Kapı kilitli olduğu için içeriye giremeyen Erhan K., elinde bulunan otomatik tüfekle dükkana ateş açtı. Bir el ateş ettikten sonra tüfek tutukluk yaptı. Bu kez araçtan pompalı av tüfeğini alan Erhan K., dükkana 3 el daha ateş ederek, annesiyle birlikte arkadaşının kullandığı araçla uzaklaştı. Bu sırada iş yerinde bulunan Sema Özdal, büyük panik yaşadı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan Erhan K., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.'HER YER SAÇMA İZİ, ÇOK KORKTUK'Silahlı saldırı sırasında içeride bulunan Sema Özdal, patronu dışarıdayken Meryem'in ağabeyi ve annesinin geldiğini anlatarak, "Ben iş yerinde yalnız olduğum için kapıyı kilitledim. Baktım Erhan ve annesi geldi, kapıyı yumrukladı. Sonra 'Aç kapıyı seni öldürürüm' dedi. Kolunun altında silah vardı, açmadım kapıyı. Ateş ettiğinde cam dağıldı. Kapıyı açıp, beni vuracak sandım, sonra gitmişler" dedi.Erhan K.'nın kardeşine yardımcı oldukları için böyle bir saldırıya uğradıklarını belirten Özdal, "Kardeşi evde şiddet görmüş ve kaçmış, bunu bizden bildiler. Sonra gelip bize saldırdı. Her yer saçma izi, delik deşik oldu. Çok korktuk, bizi kim koruyacak, tutuklanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.'ELEMANIM ÖLSE NE OLACAKTI?'İş yeri sahibi Bülent Deniz ise, "Meryem, ağabeyinden kaçıp karakola sığınmış. Ağabeyi de bizim yanımıza geldiğini düşünerek buraya ateş açıyor. Bu adamın serbest kalmasına hayretler içinde bakıyoruz. Yarın gelip aynı hareketleri yapmayacağı ne malum? Benim buradaki elemanım ölse ne olacaktı?" diye konuştu.

- Ankara

Kaynak: DHA

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