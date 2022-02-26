Şiddet mağduru Duygu danışman oldu, bağımlılara rehberlik yapıyor

İZMİR (DHA) - İZMİR'de şiddet gördüğü dini nikahlı eşinin ailesi tarafından 2 yaşındaki kızıyla sokağa atılan Duygu Tor (38) yılmadı, her şeye rağmen hem okudu hem de çocuğuna baktı. Bu süreçte hem sosyoloji eğitimi hem de bağımlılık danışmanlığı sertifikası alan Tor, "Bağımlılıkla ilgili sempozyumlar düzenliyoruz. Dezavantajlı mahallelere gidiyoruz. Uyuşturucu bağımlısı gençlerimizi kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

İzmir'de 1 çocuk annesi Duygu Tor, 2016 yılında dini nikahla birlikte yaşadığı İ.D.'den (38) bir süre sonra şiddet görmeye başladı. 2020 yılında İ.D. işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdi. Tor ise eşinin yakınları tarafından 2 yaşındaki kızıyla birlikte 3 aylık hamile olmasına rağmen sokağa atıldı. Zor günler geçiren ancak 2 yaşındaki kızı ve karnındaki bebeği için mücadele eden Tor, garsonluk yapmaya başladı.

Tor'u yakından tanıyan, Türkiye'nin ilk Roman vekili olan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise, "Roman mahallelerinin en büyük sorun; uyuşturucu, bağımlılık. Giderek artıyor. Maalesef madde bağımlılığı 10 yaşına kadar inmiş durumda. Duygu Hanım da Roman mahallelerine gelerek sempozyumlar yapıyor. Bu sempozyumlardan birini de Ege Mahallesi'nde birlikte yapmıştık. Bugün de Tepecik Mahallesi'ndeyiz" dedi.