Sıcaktan bunalan çocuklar havuzlara koştu
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Sıcaktan bunalan çocuklar havuzlara koştu

Sıcaktan bunalan çocuklar havuzlara koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis'te, 40 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan gençler ve çocuklar yüzme havuzlarına giderek serinliyor.

Kilis'te, 40 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan gençler ve çocuklar yüzme havuzlarına giderek serinliyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de etkili olan hava sıcakları nedeniyle aşırı sıcaklardan bunalan çocuk ve gençler, serinlemek için yüzme havuzlarını gidiyor. Tarihi küçük havuza giden gençler ve çocuklar, burada yüzerek aşırı sıcaktan etkilenmiyorlar. Aşırı sıcaklar nedeniyle zorunlu olmadıkça kimse çarşıya çıkmaz iken, vatandaşlar ağaç gölgelerinde ve serin yerlerde oturmayı tercih ediyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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