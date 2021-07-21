Sıcaklıkların 50 dereceye çıktığı Dubai'de drone'lar yardımıyla yapay yağmur yağdırıldı
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Sıcaklıkların 50 dereceye çıktığı Dubai'de drone'lar yardımıyla yapay yağmur yağdırıldı

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Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Dubai'de sıcaklarla mücadele için yapay yağmur üretildi. 50 santigrat dereceyi bulan sıcaklarla uğraşan şehirde, drone'lar yardımıyla yağmur yağdırıldı. Teknolojinin uygulandığı bölge yoğun yağış alırken, karayolundaki araçlar önlerini görmekte zorlandı.

Hava sıcaklıklarının 50 dereceye kadar çıktığı Dubai'de drone'lar ile yapay yağmur yağdırıldı. Yılda ortalama 78 milimetre yağış alarak dünyanın en kurak 10 ülkesi arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Ulusal Meteoroloji Merkezi, yapay yağmur üretti.

BULUTLARA ELEKTROŞOK VERİLEREK OLUŞTURULUYOR

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden uzmanlarla beraber üretilen yağmurun, drone'lar ile bulutlara elektroşok verilerek oluşturulduğu aktarılırken Meteoroloji Merkezi tarafından yayımlanan videoda, teknolojinin uygulandığı bölgenin yoğun yağış aldığı ve karayolundaki araçların önlerini görmekte zorlandığı bildirildi.

Sıcaklıkların 50 dereceye çıktığı Dubai'de dronelar yardımıyla yapay yağmur yağdırıldı

YAĞMUR NASIL YAĞIYOR?

Independent'ın haberinde "bulut tohumlama" olarak belirtilen yöntem yardımıyla yağmur yağdırıldığı aktarılırken drone'larla verilen elektriğin sonucunda bulutlardaki su damlacıklarının birleşerek yağış oluşturduğu belirtildi.

Çalışmayı yürüten isimlerden Profesör Maarten Ambaum, yapay yağmur teknolojisine ilişkin bilgi vererek, "Damlalar birleşip yeterince büyük olduklarına yağmur olarak düşüyorlar" dedi.

Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2017 yılından itibaren ülkede yağmur üretmek için çalışma gerçekleştirdiği ve bu proje için 15 milyar dolar ödenek ayırdığının altı çizildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Sıcaklıkların 50 dereceye çıktığı Dubai'de drone'lar yardımıyla yapay yağmur yağdırıldı
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