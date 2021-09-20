Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Yüksek kesimlere kar yağacak - Haberler
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Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Yüksek kesimlere kar yağacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye, Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek. Sıcaklıkların 10 derece düşmesi beklenirken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Türkiye, hafta ortasından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Hafta sonuna kadar sürecek yağışlı hava yüksek kesimlerde Kar şeklinde görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor" denildi.

Açıklamada, "Sıcaklıkların ise Çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerimizin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı, güncel tahmin ve uyarılarımız takip edilmelidir" bilgilerine ver verildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Yüksek kesimlere kar yağacak
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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