Sıcak havayı gören virüs dinlemedi, kendini dışarı attı
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Sıcak havayı gören virüs dinlemedi, kendini dışarı attı

25.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.10.2020 01:02
Sıcak havayı gören virüs dinlemedi, kendini dışarı attı

Hava sıcaklığının artmasını ve hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular, virüse rağmen dışarıya akın etti.

Hava sıcaklığının artmasını ve hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular, virüse rağmen dışarıya akın etti. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'ndaki kalabalık dikkat çekti.

Mevsim normallerine göre sıcak bir haftayı geride bırakan İstanbullular, hafta sonunu da fırsat bilerek parklara ve meydanlara akın etti. Son günlerde artış gösteren vakalara rağmen vatandaşlar korona virüse (Covid-19) aldırmadan meydanları doldurdu. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'ndaki kalabalık da dikkat çekti. Meydan ve caddede dolaşan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kurulana uymadığı, bazı vatandaşların ise maske takmadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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