Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
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Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti

İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç - Haberler | Güncel

Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti Sıcak hava Aydın'da hayatı olumsuz etkiledi Aydın'ın Efeler ilçesinde son günlerde artan hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken termometreler 42 dereceyi gösterdi, bir anne de sıcaktan bunalan bebeğini kent meydanında bulunan süs havuzunda...

Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti

Sıcak hava Aydın'da hayatı olumsuz etkiledi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde son günlerde artan hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken termometreler 42 dereceyi gösterdi, bir anne de sıcaktan bunalan bebeğini kent meydanında bulunan süs havuzunda tehlikeye aldırış etmeden serinletmeye çalıştı.

Aydın il genelinde yaşanan sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çarşı pazar hareketlenirken, vatandaşlar sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometre 42 dereceyi gösterince vatandaşlar sığınacak yer aradı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi gölge alanlarda bulurken, pek çok vatandaş da serinlemek için dondurma ve soğuk su gibi serinletici içecek ve yiyeceklere yöneldi. Sıcak hava çocukları da olumsuz etkilerken, bir anne Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan süs havuzunda çocuğunu serinletmeye çalıştı. Çocuğunu dakikalarca suda oynatan anne, çocuğunun elini ve yüzünü de suyla yıkadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerine göre, ülke genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının hafta başından bu yana vatandaşları bunaltırken, sıcaklıkların hafta sonu ise tüm yurtta 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Aydın'ı sıcağı ve soğu ile çok sevdiklerini ifade eden Aydınlılar Korona virüs salgını dolayısıyla konulan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasına sıcak havalar nedeniyle sevinemediklerini belirtirken, bu sefer de sıcak havanın kendilerini eve hapsettiğini kaydetti. Kurban Bayramı'nda havaların biraz daha serinleyerek rahat bir bayram geçirme dileğinde bulunan vatandaşlar sokağa çıkmak için genellikle akşam saatlerini tercih ettiklerini söyledi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç

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