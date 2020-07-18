Siber dolandırıcıların koronavirüs kurnazlığı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siber dolandırıcıların koronavirüs kurnazlığı

YAŞAR Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Hasan Koltuksuz, son dönemde, cep telefonlarına ya da mail adreslerine düşen, 'ücretsiz maske ve siperlik', 'bedava koronavirüs testi' gibi vaatlerde bulunan mesajların dolandırıcılık amacı güttüğünü...

Siber dolandırıcıların koronavirüs kurnazlığı
18.07.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:50

YAŞAR Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Hasan Koltuksuz, son dönemde, cep telefonlarına ya da mail adreslerine düşen, 'ücretsiz maske ve siperlik', 'bedava koronavirüs testi' gibi vaatlerde bulunan mesajların dolandırıcılık amacı güttüğünü belirterek vatandaşları uyardı.

Sanal alemde işlenen dolandırıcılık suçlarına her gün bir yenisi daha eklenirken, siber sahtekarlar bu kez de koronavirüsü fırsat bildi. İnternet sitelerinin reklam bölümlerinde, mail kutularında ya da cep telefonlarına gelen SMS'lerde kendilerini gösteren, 'ücretsiz maske ve siperlik', 'bedava koronavirüs testi' gibi vaatlerde bulunan mesajların tehlike saçtığını ve bu tarz mesajların oltalama türü dolandırıcılık amacı güttüğünü belirten Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Hasan Koltuksuz, vatandaşlara uyarılarda bulundu. İnsanların ücretsiz olarak herhangi bir mal ya da hizmet almak peşinde koşmaması gerektiğini, her türlü şeyi gerçek bedelini ödemek suretiyle elde etmeyi prensip haline getirmeleri gerektiğini söyleyen Koltuksuz, "Bir büyüğüm, 'Tamahkar ile sahtekar birbirini çok kolay bulur' demişti. Bu, aslında bir zafiyettir. 12 bin TL'lik bir cep telefonunu 3 bin TL'ye almak, 3 TL'lik bir şeyi 50 kuruşa almak gibi şeyler insanın zafiyetten kaynaklanır. Bu, tam da sahterkarların beklediği şeylerdir. Siz 12 bin TL'lik bir şeyi 3 bin TL'ye almaya meyilliyseniz, dolandırılmak çok kolay. Herkes size bunu vadedebilir, siz de 3 bin TL'yi ödersiniz, ancak malı ya da hizmeti vermez" dedi.

'SİZE ÖNERİLEN RAKAMLARIN ABSÜRT OLUP OLMADIĞINA DİKKAT EDİN'Söz konusu dolandırıcılık olaylarının cep telefonuna gelen mesajlar, e-posta kutularına düşen mailler ya da çeşitli internet sitelerine verilen reklamlar yoluyla yapıldığını belirten Koltuksuz, "Korona günlerinde bu tür dolandırıcılıklar 'Ucuz maske verelim', 'Bedava siperlik verelim', '10 bin maskeyi 50 TL'ye verelim' gibi ifadelerle yapılıyor. Öncelikle girdiğimiz internet sitelerinin güvenliğine dikkat edeceğiz. Her linke tıklanmaması gerekiyor. Ayrıca, size önerilen rakamların absürt olup olmadığına dikkat etmeniz lazım. Soğukkanlılıkla düşündüğünüzde, herhangi birinin 20 bin TL'lik malı 3 bin TL'ye tanımadığı insana vermesinin hiç de anlamlı olmadığını anlarsınız" dedi.'ACEMİ ÇEVİRİLER YÜZÜNDEN YAPILAN TÜRKÇE HATALARINI YAKALAYIN'Koltuksuz, siber saldırıların dünyanın birçok ülkesinde yapılmak üzere planlandığını belirterek, "Dolayısıyla her ülkenin dilinde bir şeyler yazmak istiyorlar. Bunun için de Google çevirilerini vs. kullanıyorlar. Gelen mesajı okursanız, Türkçe anlatım bozuklukları ve gramer hatalarıyla dolu olduğunu görüyorsunuz. İlkokul 2'nci sınıftaki bir çocuğun bile yapmayacağı hatalar bunlar. Oradan anlayabilirsiniz ki bu aslında alelacele yapılmış bir çeviri. Oradan bunun dolandırıcılık amaçlı gönderildiğini yakalayabilirsiniz. Artı olarak, e-postanıza gelen mesajda birtakım programlar olacaktır. Bunlar PDF ya da başka bir şey uzantılıdır ve buna tıklamanız istenecektir. Kimden geldiğini bilmediğiniz e-postalardaki uzantılara kesinlikle tıklamamanız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman hiçbir şey olmasa bile bilgisayarınız kolaylıkla ele geçirilebilir. Bu tip bilmediğiniz, tanımadığınız kişilerden gelen mesajlarda temel güvenlik tedbirlerini uygulamak gerekiyor "dedi.'BANKA HESAPLARIMI KAPATTIM'İnternetteki korona dolandırıcılığına yakalananlardan biri olan Özge Puslusaz, adını hatırlamadığı bir internet sitesinde bulunan koronavirüs testi reklamına, merak ettiği için tıkladığını belirterek şunları söyledi:

"Bende çok fazla halsizlik şikayeti vardı ve koronavirüs kapmış olabileceğimi düşündüm. Bir internet sitesinde gördüğüm ücretsiz koronavirüs yapılacağına dair reklamı tıkladım. Bir anda ekran kilitlendi ve daha sonra sosyal medya hesaplarıma giriş yapamadığımı fark ettim. Panik yaptım ve banka hesaplarımı da kapattım. Ben merak ettiğim için bu sitelere tıkladım ancak insanlara meraktan da olsa bu sitelerin reklamlarına tıklamasınlar" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı Güncel
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı Güncel
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: Marmara depremi 'Geliyorum' diye bağırıyor, çok korkuyorum Güncel
Elazığ depremini bilen Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor, çok korkuyorum
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi Magazin
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım Magazin
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın 'Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Yunan ekibi Larissa, 'Ayasofya'yı kurtarın' yazılı formayla sahaya çıkacak
Yunan ekibi Larissa, "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formayla sahaya çıkacak
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Adana küfür edenleri uyaran adam bıçaklandı
Adana küfür edenleri uyaran adam bıçaklandı
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Mevsimlik tarım işçileri arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Mevsimlik tarım işçileri arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Huysuz Virjin, son yıllarda televizyona neden çıkmadığını bu sözlerle açıklamıştı
Huysuz Virjin, son yıllarda televizyona neden çıkmadığını bu sözlerle açıklamıştı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Erkan Akçay Fatih Sultan Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Filiz Akın Tuğba Özerk Demet Akalın Erkan Kolçak Köstendil
Spor Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Ünal Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Adana 15 Temmuz Azerbaycan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Siber dolandırıcıların koronavirüs kurnazlığı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 09:51:00. #1.15#
title