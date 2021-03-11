Sibel Ülker kimdir? Kutsi ile Sibel Ülker evlendi mi?

Sibel Ülker, ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi ile evlenmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Çekimleri Gaziantep'te devam eden Benim Adım Melek isimli dizide rol alan Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker, bir süredir Kutsi ile aşk yaşıyordu. Peki, Sibel Ülker kimdir? Kutsi ile Sibel Ülker evlendi mi?

'Benim Adım Melek' dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile 4 aydır aşk yaşayan şarkıcı Kutsi Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi.

SİBEL ÜLKER KİMDİR?

Kutis ile nikah masasına oturan Sibel Ülker çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesidir. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Sibel Ülker 39 yaşındadır ve İstanbul doğumludur. Sibel Ülker oğlu Poyraz Ar'ın Benim Adım Melek dizisinde rol alması dolayısıyla Kutsi ile tanışmış ve nikah masasına oturmuştur.

Benim Adım Melek dizisinde Melek'in küçük çocuğu Seyit Ali karakterine hayat veren Poyraz Ar 8 Mart 2013 doğumludur ve 6 yaşının içindedir

KUTSİ KİMDİR?

Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi (16 Mart 1973, Malatya), Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusu. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır.

Lise yıllarında yakın çevresinin "sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı. Uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkarttı.

Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.

Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı "Ceylin Ada" dünyaya geldi.

Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştır.