14.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:26

Çeşitli programlarda jürilik yapan köşe yazarı Sibel Arna, sosyal medya hesabı Instagram'dan Sevgililer Günü'ne tepki gösterdi. Sıra dışı davranışı ile dikkat çeken Sibel Arna magazin gündemine girerken Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli gibi soruların da odağı haline geldi. Peki, Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?

SİBEL ARNA KİMDİR?

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ünlü sunucu Sibel Arna, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Daha sonra da Marmara Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesini kazandı ve bu fakülte içerisinde bulunan İşletme bölümünden başarılı bir şekilde mezun oldu. Sonrasında da İstanbul'da çeşitli medya ajansları ile çalıştı ve bu yönde televizyon dünyasına girdi. 2006 yılında CNN televizyonlarında Trends programını hazırlamaya ve sunmaya başladı.

Sibel Arna

İşte Benim Stilim programının da bir dönem sunucusu olan Sibel Arna, Vatan Gazetesi'nde de bir dönem köşe yazarlığı yaptı ve bu yönde de yazılarını yayınladı. Moda, sağlık, güncel ve diğer konular ile ilgili olarak sürekli bir şekilde yayın hazırladı ve başta Vatan gazetesi olmak üzere birçok farklı gazetede çalıştı. 2003 yılında da Hürriyet gazetesinde çalışarak yayınlarına bu gazete üzerinde devam eden ünlü sunucu ve haberci Sibel Arna, basın dünyası içerisinde son derece tanınan bir isim olarak karşımıza çıktı.

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