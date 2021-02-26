Show TV Ramo canlı izle! Ramo 34. yeni bölüm canlı izle! Ramo yeni bölümde neler olacak? Ramo yeni bölüm fragmanı!
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Show TV Ramo canlı izle! Ramo 34. yeni bölüm canlı izle! Ramo yeni bölümde neler olacak? Ramo yeni bölüm fragmanı!

26.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:05
Show TV Ramo canlı izle! Ramo 34. yeni bölüm canlı izle! Ramo yeni bölümde neler olacak? Ramo yeni bölüm fragmanı!

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo bu akşam 34. yeni bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, Ramo yeni bölümde neler olacak? Show TV Ramo canlı izle! Ramo 34. yeni bölüm canlı izle! Ramo yeni bölüm fragmanı!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği adalet mücadelesinde Ramo en zirveye savaş açıyor. Dizide Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ ve Sacide Taşener gibi önemli oyuncular yer alıyor. Show TV'nin sevilen dizisi Ramo bu akşam 34. yeni bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, Ramo yeni bölümde neler olacak? Show TV Ramo canlı izle! Ramo 34. yeni bölüm canlı izle! Ramo yeni bölüm fragmanı!

SHOW TV RAMO CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ...

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo'nun Mazhar'la birlikte İstanbul'u yönetecek olmasını içine sindiremeyen Korkut, bir plan yaparak Ramo'nun başını büyük bir belaya sokar.

Ramo ve Sibel kavuşmuştur ve yeni evlerinde büyük bir kutlama ile nikah kıyılır. Ramo, bu mutlu anlarına gölge düşürecek hiçbir şeye izin vermeyecektir.

Diğer yandan, Ramo'nun Mazhar'la birlikte İstanbul'u yönetecek olmasını içine sindiremeyen Korkut, bir plan yaparak Ramo'nun başını büyük bir belaya sokar. Ramo, kendi sorumluluğunda olan bir sevkiyat işini eline yüzüne bulaştırmış görünüyordur. Bu işin altında Korkut'un olduğunu tahmin eden Ramo, olayı çözdükçe çok daha büyük sürprizlerle karşılaşacaktır.

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