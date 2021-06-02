Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'dan final bölümü öncesi duygulandıran tanıtım
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Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'dan final bölümü öncesi duygulandıran tanıtım

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Show TV ekranlarında dört sezondan beri yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi kazanan Çukur'un final bölümü öncesinde, dizinin etkileyici sahnelerinden oluşan bir tanıtım yayınlandı.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Yılmaz, Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Erkan Kolçak Köstendil gibi başarılı isimlerin paylaştığı Çukur, dört sezonun ardından final yapmaya hazırlanıyor.

ETKİLEYİCİ TANITIM FİLMİ

Çukur'un büyük finali için heyecanlı bekleyiş sürerken dört sezon boyunca akıllara kazınan sahnelerden oluşan etkileyici bir tanıtım izleyiciyle buluştu. Çukur 7 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 131. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'dan final bölümü öncesi etkileyici tanıtım

HAYRANLAR İLGİ GÖSTERDİ

Dizinin büyük finaline geri sayım devam ederken Çukur'un akıllara kazınan replikleri ve unutulmaz sahnelerinden oluşan özel tanıtıma, dizinin hayranları tarafından oldukça ilgi gösterildi.

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'dan final bölümü öncesi duygulandıran tanıtım
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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