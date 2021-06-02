Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'dan final bölümü öncesi duygulandıran tanıtım

Show TV ekranlarında dört sezondan beri yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi kazanan Çukur'un final bölümü öncesinde, dizinin etkileyici sahnelerinden oluşan bir tanıtım yayınlandı.