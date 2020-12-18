Show TV frekans bilgileri! Show TV Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Show TV canlı izleme linki!
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Show TV frekans bilgileri! Show TV Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Show TV canlı izleme linki!

18.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:00
Show TV frekans bilgileri! Show TV Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Show TV canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Show TV'nin frekans bilgileri nedir? Show TV ve Showtürk polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Show TV canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Show TV frekansı kaçtır? Show TV frekans değerleri nedir?

SHOW TV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : Türksat 4A 42° Doğu Uydusu

Alış Frekansı : 12219,0 MHz

Polarizasyon : Horizontal (Yatay)

Symbol Rate : 6.500 Msym/s

FEC Rate : 3/4

Transporder : 14

SHOW TV HD (UYDU) FREKANS DEĞERLERİ

Uydu : Türksat 4A 42° Doğu Uydusu

Alış Frekansı : 12209,0 MHz

Polarizasyon : Horizontal (Yatay)

Symbol Rate : 10.000 Msym/s

FEC Rate : 3/4

Transporder : 14

SHOWTÜRK (UYDU) FREKANS DEĞERLERİ

Uydu : Türksat 3A Uydusu

Alış Frekansı : 11045,0 MHz Yatay (H)

Polarizasyon : Horizontal (Yatay)

Symbol Rate : 4.800 Msym/s

FEC Rate : 3/4

SHOW TV DİĞER KANALLARDA NEREDE İZLENİR?

DİGİTÜRK : 22. Kanalda İzleyebilirsiniz.

DİGİTÜRK : SHOW TV HD 322. Kanalda İzleyebilirsiniz.

D-SMART : 23. Kanalda İzleyebilirsiniz.

TURKSAT KABLO TV : Türkiye genelinde mevcut analog KTV şebekesinde S 08'inci kanaldan izleyebilirsiniz.

TELEDÜNYA : Teledünya sayısal kablo TV şebekesinde 24'ncü kanaldan izleyebilirsiniz.

İNTERNET : İnternet üzerinden www.showtv.com.tr adresinden izlenebilir.

SHOW TV CANLI İZLE

Show TV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

SHOW TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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