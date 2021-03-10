Show TV'de hangi film var? Tehlikeli Soygun Filmi! Tehlikeli Soygun konusu nedir? Tehlikeli Soygun oyuncuları kimdir?

Aksiyon, türündeki Tehlikeli Soygun filmi bu akşam Sohw Tv ekranlarına geliyor. Show TV'de hangi film var? Tehlikeli Soygun Filmi! Tehlikeli Soygun konusu nedir? Tehlikeli Soygun oyuncuları kimdir? Tehlikeli Soygun oyuncuları ve kadrosu!

10 Mart Çarşamba günü Show Tv ekranlarında saat 00.30 ekranlarda olan Büyük Usta filmi yayınlanacak. Aksiyon türünde döneminde en çok izlenerek gişe rekoru kıran Tehlikeli Soygun filmi yönetmenliğini Daniel Zirilli yaptı. Show TV'de hangi film var? Tehlikeli Soygun Filmi! Tehlikeli Soygun konusu nedir? Tehlikeli Soygun oyuncuları kimdir? Tehlikeli Soygun oyuncuları ve kadrosu! merak ediliyor. İşte detaylar!

TEHLİKELİ SOYGUN KONUSU NEDİR?

Tehlikeli Soygun filminin konusu İki Amerikalı göçmen Jack ve Sam, Güneydoğu Asya'da ihtiyaçlarından dolayı banka soymaya karar verirler. Farkında olmadan bir mafya babasının parasını da çalarlar ve çetenin intikam almak için en büyük hedefleri olurlar.

TEHLİKELİ SOYGUN FİLMİNİN OYUNCULARI VE KADROSU!

Tehlikeli Soygun filminin oyuncuları ve kadrosunda, Byron Gibson, John Edward lee, ve Stevan Seagal yer alıyor.