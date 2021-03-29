SHOW TV Çukur canlı yeni bölüm izle! Çukur 4. sezon 29. bölüm full izle!

Çukur yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Yeni oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü canlı izle! Çukur son bölüm izle! SHOW TV Çukur canlı yeni bölüm izle! Çukur 4. sezon 29. bölüm full izle!

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı ve yen bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor! Çukur 4. sezon 30. bölüm fragmanı haberimizde. Çukur 104. bölüm full izle!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!