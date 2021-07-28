Show Ana Haber'den ayrılan Ece Üner'in yerine Dilara Gönder getirildi
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Show Ana Haber'den ayrılan Ece Üner'in yerine Dilara Gönder getirildi

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sürpriz bir karara imza atan Ece Üner, Show Ana Haber sunuculuğunu bırakma kararı almıştı. Zaman zaman yapmış olduğu çıkışlarla adından söz ettiren Üner'in yerine yeni dönemde Show Ana Haber'i Dilara Gönder sunacak.

Ece Üner, 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı almış ve ardından da Kanal D ile anlaşmıştı. Medya kulislerinde Üner'in yerine kimin getirileceği ise merak konusuydu.

Show Ana Haber'den ayrılan Ece Üner'in yerine Dilara Gönder getirildi

EYLÜL AYINDA STARTI VERİYOR

Show Ana Haber'in yeni sunucusu Dilara Gönder oldu. Uzun yıllar NTV Spor ve NTV'de sunuculuk yapan Dilara Gönder, Haber Global'de yayınlanan haber yarışma programıyla, bir süre önce ekranlara dönmüştü. Başarılı sunucu Dilara Gönder, eylül ayında yeni sezonla birlikte Show Ana Haber sunuculuğu görevini üstlenecek.

Show Ana Haber'den ayrılan Ece Üner'in yerine Dilara Gönder getirildi

DİLARA GÖNDER KİMDİR?

2004 yılında medya sektörüne adım atan Gönder, Fenerbahçe TV'de MusicBox isimli programla sunuculuk kariyerine başladı. 2007 yılına kadar Fenerbahçe TV'de çalışan Gönder daha sonra Lig TV'ye transfer oldu ve orada 2,5 yıl çalıştı.

Sonrasında TRT'de Formula 1 yarışlarını takip eden Gönder, 2010 yılında NTV Spor'un kadrosuna dahil oldu. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen başarılı sunucu 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Ne Diyosuun' adlı dizide rol aldı ve ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Star TV'deki Sil Baştan dizisinde de oynayan Gönder son olarak TRT'nin sevilen dizisi Baba Candır dizisinde rol aldı. 2017 yapımı Box'un Yıldızları programında sunuculuk yapan Gönder, Haber Global ekranlarında yayınlanan Ne Haber programını sunmuştu.

Show Ana Haber'den ayrılan Ece Üner'in yerine Dilara Gönder getirildi

Kaynak: Snob Magazin

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