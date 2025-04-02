Sherlock Holmes filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sherlock Holmes filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sherlock Holmes filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sherlock Holmes filmini izleyecek olanların merak ettiği Sherlock Holmes konusu nedir, Sherlock Holmes oyuncuları kimler ve Sherlock Holmes özeti gibi konuları inceliyoruz.

SHERLOCK HOLMES FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sherlock Holmes, efsanevi dedektifin zekası ile düşmanlarına karşı verdiği amansız mücadeleyi anlatıyor. Holmes ve sadık ortağı Dr. Watson, ülkelerini tehdit eden ölümcül bir komployu ortaya çıkarmak için gözlerini karartıp tehlikeli maceralara atılırlar.

Bu serüvende, Holmes'ün karşısında karmaşık ve güçlü bir rakip vardır, ancak zekasını ve yeteneklerini kullanarak düşmanını alt etmeye kararlıdır. Aynı zamanda, çalkantılı kişisel ilişkileri de bu tehlikeli yolculukta Holmes'un dengelerini bozacaktır.

SHERLOCK HOLMES FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yayın tarihleri

• 25 Aralık 2009 (Amerika Birleşik Devletleri)

• 26 Aralık 2009 (Birleşik Krallık)

Oyuncular:

• Robert Downey Jr.

• Yahuda Hukuku

• Rachel McAdams

• Güçlü İşaretle

• Eddie Marsan