Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

Bakan Bolat'ı karşısında gören esnaf denetim var sandı ama...
Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha

Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha
TRT, Aybüke Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı

TRT, Aybüke Pusat'ı dizi kadrosundan çıkardı

Sherlock Holmes filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sherlock Holmes filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sherlock Holmes filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sherlock Holmes filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sherlock Holmes filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sherlock Holmes konusu, özeti ve Sherlock Holmes oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sherlock Holmes filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sherlock Holmes filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sherlock Holmes filmini izleyecek olanların merak ettiği Sherlock Holmes konusu nedir, Sherlock Holmes oyuncuları kimler ve Sherlock Holmes özeti gibi konuları inceliyoruz.

SHERLOCK HOLMES FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sherlock Holmes, efsanevi dedektifin zekası ile düşmanlarına karşı verdiği amansız mücadeleyi anlatıyor. Holmes ve sadık ortağı Dr. Watson, ülkelerini tehdit eden ölümcül bir komployu ortaya çıkarmak için gözlerini karartıp tehlikeli maceralara atılırlar.

Bu serüvende, Holmes'ün karşısında karmaşık ve güçlü bir rakip vardır, ancak zekasını ve yeteneklerini kullanarak düşmanını alt etmeye kararlıdır. Aynı zamanda, çalkantılı kişisel ilişkileri de bu tehlikeli yolculukta Holmes'un dengelerini bozacaktır.

SHERLOCK HOLMES FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yayın tarihleri

• 25 Aralık 2009 (Amerika Birleşik Devletleri)

• 26 Aralık 2009 (Birleşik Krallık)

Oyuncular:

• Robert Downey Jr.

• Yahuda Hukuku

• Rachel McAdams

• Güçlü İşaretle

• Eddie Marsan

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.