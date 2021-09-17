Sherlock Holmes Chapter One'ın çıkış tarihi belli oldu

Geliştirici Frogwares, PC ve yeni nesil konsollarda çıkış tarihini yeni bir fragmanda doğruladı, PS4 ve Xbox One sürümlerinin ise piyasaya sürüldükten sonraki bir tarihte geleceği açıklığa kavuşturuldu.

SHERLOCK, SHERLOCK OLMADAN ÖNCE

Yetişkinliğe geçiş aşamasında genç bir süvari olan Sherlock ile daha önce hiçbir oyunda veya hikâyede olmayan yollarla itibar kazanacaksın. Efsane olmadan önceki genç kibrini ve saflığını hiç görmemiştik.

İlk çıkış tarihi, Frogwares'in ünlü dedektif hakkındaki tüm yönleriyle oldukça iyi bir genel bakış sağlayan ağır bir oynanış hikayesi ile birlikte onaylandı. 21 yaşındaki Sherlock, arkadaşı Jon ile birlikte Cordona adasına dönerek hikaye boyunca bir merkez görevi gören Holmes aile konağını ziyaret eder ve bazı gizemleri çözer.

Oyunun kendisi ve Deluxe sürümü her iki sürümü de ön sipariş verirseniz, Frogwares'in Sherlock'u aynı platformda ele aldığı 2014 yapımı Sherlock Holmes Crimes and Punishments'ın dijital kopyası ve bazı ekstra içerikler ücretsiz olarak veriliyor. Sherlock Holmes Chapter One'ın ön sipariş fiyatları da belirlendi.

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SHERLOCK HOLMES CHAPTER ONE ÖN SİPARİŞ FİYAT LİSTESİ

Sherlock Holmes Chapter One – 199,00 TL

Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition – 249,00 TL

Sherlock Holmes Chapter One – 429,00 TL (PS4, PS5)

Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition – 575,00 TL (PS4, PS5)

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