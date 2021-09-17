Sherlock Holmes Chapter One'ın çıkış tarihi belli oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sherlock Holmes Chapter One'ın çıkış tarihi belli oldu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Sherlock Holmes Chapter One'ın çıkış tarihi belli oldu

PlayStation 5, Xbox Series X ve PC için 16 Kasım'da çıkacağı belirlenen Sherlock Holmes Chapter One'ın PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri ise piyasaya sürüldükten sonraki bir tarihte çıkacağı belirlendi.

Geliştirici Frogwares, PC ve yeni nesil konsollarda çıkış tarihini yeni bir fragmanda doğruladı, PS4 ve Xbox One sürümlerinin ise piyasaya sürüldükten sonraki bir tarihte geleceği açıklığa kavuşturuldu.

SHERLOCK, SHERLOCK OLMADAN ÖNCE

Yetişkinliğe geçiş aşamasında genç bir süvari olan Sherlock ile daha önce hiçbir oyunda veya hikâyede olmayan yollarla itibar kazanacaksın. Efsane olmadan önceki genç kibrini ve saflığını hiç görmemiştik.

İlk çıkış tarihi, Frogwares'in ünlü dedektif hakkındaki tüm yönleriyle oldukça iyi bir genel bakış sağlayan ağır bir oynanış hikayesi ile birlikte onaylandı. 21 yaşındaki Sherlock, arkadaşı Jon ile birlikte Cordona adasına dönerek hikaye boyunca bir merkez görevi gören Holmes aile konağını ziyaret eder ve bazı gizemleri çözer.

Oyunun kendisi ve Deluxe sürümü her iki sürümü de ön sipariş verirseniz, Frogwares'in Sherlock'u aynı platformda ele aldığı 2014 yapımı Sherlock Holmes Crimes and Punishments'ın dijital kopyası ve bazı ekstra içerikler ücretsiz olarak veriliyor. Sherlock Holmes Chapter One'ın ön sipariş fiyatları da belirlendi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

SHERLOCK HOLMES CHAPTER ONE ÖN SİPARİŞ FİYAT LİSTESİ

  • Sherlock Holmes Chapter One – 199,00 TL
  • Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition – 249,00 TL
  • Sherlock Holmes Chapter One – 429,00 TL (PS4, PS5)
  • Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition – 575,00 TL (PS4, PS5)

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Düm Tek Tek
Spor Burak Elmas Muslera Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Mansur Yavaş Ali İhsan Su Mustafa Varank Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sherlock Holmes Chapter One'ın çıkış tarihi belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 14:42:42. #1.11#