Shaquille O'Neal, yeni yılda çocuklara iki bin adet oyun konsolu dağıttı

NBA tarihine adını yazdıran Shaquille O'Neal, yaptığı bir röportajda, bağlantılarını kullanarak iki bin adet oyun konsolu satın aldığını ve oyun konsollarının yanı sıra birçok hediye alarak küçük bir kasabadaki ilkokul öğrencilerine dağıttığını açıkladı.

İKİ BİN ADET OYUN KONSOLU DAĞITTI

Shaquille O'Neal, Nintendo'da çalışan arkadaşını aradığını ve yaklaşık 1000 adet Nintendo Switch ve 1000 adet PlayStation 5 sipariş verdiğini söyledi. Ayrıca Amerika'da oldukça popüler olan perakende satış mağazası Walmart'a giderek çocuklar için birçok hediye aldığını söyleyen O'Neal, aldığı hediyeleri Georgia eyaletinde bulunan küçük bir ilkokulda dağıttı.

"BANA YARDIM ETMENİN DEĞERİNİ ÖĞRETTİLER"

O'Neal, GaryVee Audio Experience adlı podcast programında "Babam eğitim çavuşuydu, annem ise sadece çalışkan bir kadındı" dedi. "Bana geri vermenin değerini öğrettiler. Bana ihtiyacı olanlara yardım etmenin değerini öğrettiler." sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet