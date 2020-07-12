SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
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SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak

SGK, pandemi sürecinde özel hastanelerle ilgili olarak başlattığı salgın bakım hizmet ödemesini sonlandırdı. SGK, özel hastanelere gönderdiği yazı ile pandemi öncesi döneme döndüklerini bildirdi ve artık ödeme yapılmayacağını duyurdu. OHSAD Başkanı, "Özel sektör ilacı karşılayamacağı için doğal olarak hasta alamayacak" dedi.

12.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:37

Pandemi sürecinde özel hastanelere yaptığı salgın bakım hizmeti ödemesini sonlandıran Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), pandemi öncesi döneme geri döndüğünü özel hastanelere bildirdi.

İndirilmli uygulamayı 30 Haziran itibariyle başlattığını duyuran SGK'ya özel hastaneler ortak bir açıklama ile tepki gösterirken, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat Milliyet'e şu açıklamalarda bulundu:

"HUKUKA AYKIRI"

"SGK'ya göre pandemi bitmiştir. Pandemi sürecinde İstanbul'da bu işin yüzde 40 oranında yükünü çeken özel sekötre ihtiyaç kalmamıştır. Bundan sonra da Türkiye normalleştiği için de pandemi ödemesinden vazgeçmiştir. Bu pandemi bir daha çıkmayacak, 2. dalga olmayacak demek. SGK pandemi sürecinde 'Bu fiyatı artdırdım vatandaştan fark alamazsınız' diyordu. Şimdi fiyat indiriyor, 'fark alamazsınızı' da kaldırmıyor. 9 Temmuz'da diyor ki, 'ayın 30'undan itibaren bu şekilde ödeyeceğim'. Siz hastaya bakmışsınız, tedavisini yapmışsınız indirimi geçmişe dönük yapıyor. Bu Anayasaya'ya, insan haklarına, ticaret hukukuna aykırı bir işlem."

"HASTA BAKAMAYIZ"

Bakım hizmeti ücretini SGK'nın koronavirüs öncesi döneme indirdiğini vurgulayan Bahat, bu ücretin yoğun bakım için günlük 230 TL, hasta yatışının ise 43 TL olduğunu belirtti. Bu rakamların pandemi sürecinde günlük yatış için 650 TL, yoğun bakım için de bin 200 TL civarında olduğunu kaydeden Bahat, kararın vatandaşı nasıl etkileyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Vatandaş bundan sonra Kovid-19'da özel sektörü bir tercih olarak kullanamayacak. Geldiğinde cebinden de ödemeyecek çünkü özel sektör bu fiyatlara alamayacak. Sürekli zarar ederek hasta bakamayız. Genellikle acil şartlarda gelir koronavirüs hastaları. Özel sektör bunun için bir ekipman bulunduramayacağı, ilacı karşılayamacağı için doğal olarak hasta alamayacak. Kamu hastaneleri bakacak." (Milliyet)

SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
Haber Yorumları (3)
MEHMET: Çok güzel olmuş hukumet dogru bir karar almış ben 60 yaşındayım daha özel hastanelerin iflas ettiğini duymadım bunlar devleti sömüren sülükler
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GURBETCİ: Fark etmiyorki. Yeni ozel hastanelerden cogu yap islet devret, yani hasta alsada almasada zaten hasta garantisi oldugu icin bunlar paralarini alacak. Kaybeden yine halk ne yazikki.
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MUSTAFA: 60 yaşındasınız saygı duyuyorum ama bu süreçte devlet hastanesi normal plk sayısını yarıdan da aşağı indirmiş devlette en çok tercih edilen poliklinikler dahiliye göğüs kardioloji en erken 15-20 sonraya gün veriyor yani devlet hastanesi beni özele yönlendiriyor. Bunu bilinçsiz mi yapıyorlar bilmiyorum ama şu an çoğu devlet hastanesi kapasitesinin 3 de biri ile çalışıyor vatandas istemeye istemeye özele gidiyor bu covid i de özelden çekmek normal hataları tamamen özele itecek yani kazanan yine özel olacak.
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