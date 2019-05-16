Sgk İl Müdürü Uzun'dan Gtb'ye Ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun ve Müdür Yardımcısı Ahmet Par, 'Sosyal Güvenlik Haftası' nedeniyle, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve GTB Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen SGK İl Müdürü Uzun, 'Sosyal Güvenlik Haftası' etkinlikleri kapsamında Gaziantep'te sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında kentte bulunan çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydeden Uzun, "SGK'nın kuruluşunun kabul edildiği 16 Mayıs tarihini içine alan hafta ülkemizde her yıl 'Sosyal Güvenlik Haftası' olarak kutlanmakta. Bu hafta içerisinde paydaş kurumlarımızı ziyaret ederek, toplumumuzun her kesimini doğrudan ilgilendiren sosyal güvenliğin önemi ve vatandaşlarımızın hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise Sosyal Güvenlik Haftasını kutlayarak, SGK İl Müdürü Uzun'un şahsında tüm kurum çalışanlarına başarı dileklerinde bulundu.

Akıncı, SGK tarafından kamuoyunda sosyal güvence bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve istihdam teşvikleri konusunda bilgilendirmeler yapılmasını son derece yararlı bulduklarını sözlerine ekledi.

Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cesim Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Fatih Çakır, Turgay Doğan, Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Bilal Darı ve Nebi Koca'da hazır bulundular. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA