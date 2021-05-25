SGK İl Müdürü Lale, Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretlerde bulundu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Süleyman Lale, Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretler bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Süleyman Lale, Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretler bulundu.

Süleyman Lale, Jandarma Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitler için dua etti, kabirlere karanfil bıraktı.

SGK İl Müdürü Lale ve kurum çalışanları daha sonra Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz'ü makamında ziyaret etti.

Lale, salgın döneminde esnafın yaşayabileceği sıkıntılara karşı SGK olarak her zaman esnafın yanlarında olduklarını iletti, Cingöz'e çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı