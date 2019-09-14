SGK Başkanı Bağlı: "Kayıt dışı istihdam insanın geleceğinden çalmadır"

14.09.2019 18:30

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "Kayıt dışı istihdam, insanın geleceğinden çalmadır, insanın emekliliğinin önündeki en büyük engellerden biridir, SGK'nin de finansal sorunudur." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Bağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak uzun bir aradan sonra yönetim kurulu toplantılarını Ankara dışında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıları Ankara dışında gerçekleştirerek işçi, iş veren ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeyi amaçladıklarını belirten Bağlı, bu kapsamda ziyaretler gerçekleştirerek, verimli faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

Vatandaşa en büyük müjdenin, hizmetin, genel sağlık sigortası uygulaması olduğunu ifade eden Bağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın da ifade ettiği gibi en büyük 'Türk mucizesi' dediğimiz genel sağlık sigortasıdır. Hiçbir şekilde çalışmıyorsanız, sigortanız yoksa, herhangi bir yerde kaydınız bulunmuyorsa gelir testine girerek sınırsız bir şekilde sağlık hizmeti alabiliyorsunuz. Gelir testine girmek istemiyorsanız da hane reisi baba 76 lira ödeyerek kendini, eşini ve bütün çocuklarını, benim, Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu genel sağlık sigortasına sahip olma imkanı var. Bunu yeterince tanıtıyor muyuz? İşte bizim sahada gördüğümüz en büyük eksikliklerden biri bu. Genel sağlık sigortası Türkiye'nin, sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği en büyük devrimlerden biri."

Bağlı, Türkiye'deki Genel Sağlık Sigortası Sistemi'nin benzerinin gelişmiş Batı ülkelerinde bile bulunmadığını kaydetti.

Sağlık konusunun önemli bir konu olduğunu vurgulayan Bağlı, sigortası olmayan, çalışmayan, herhangi bir geliri bulunmayanların kurumlarına başvurarak rahatlıkla bu sistemden yararlanabileceğini, ihtiyaç durumuna göre yurt dışında bile tedavi olabileceğini belirtti.

Kayıt dışı istihdamla mücadele

En büyük görevlerinden birinin de kayıt dışı istihdamla mücadele olduğuna işaret eden Bağlı, bu anlamda yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bağlı, şöyle konuştu:

"Kayıt dışı istihdam, insanın geleceğinden çalmadır, insanın emekliliğinin önündeki en büyük engellerden biridir, SGK'nin de finansal sorunudur. Gittiğimiz her yerde kayıt dışıyla mücadeleyi anlatıyoruz ama bunu cezalandırarak, teftişlerle, raporlarla değil, bu bilinci, farkındalığı artırarak, vatandaşları bu konuda eğiterek yapmak istiyoruz. Özellikle vatandaşlarla temas kurduğumuzda üzerinde en fazla durduğumuz, parmak bastığımız konu kayıt dışıyla mücadele."

Kaynak: AA