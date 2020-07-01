SGB'den Vali Kaldırım'a ziyaret Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) yönetiminin yaptığı ziyaretinde Sakarya'nın çok güzel ve potansiyelinin yüksek bir şehir olduğunu belirterek, "Sakarya'da güzel işleri hep birlikte yapacağız" dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) yönetiminin yaptığı ziyaretinde Sakarya'nın çok güzel ve potansiyelinin yüksek bir şehir olduğunu belirterek, "Sakarya'da güzel işleri hep birlikte yapacağız" dedi.

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, yönetim kurulu ve üyelerinden Müjdat Çetin, Salih Yalçıntaş, Ahmet Kaya, Mehmet Karakaş, Suat Beyenal ve Özge Savaşkan'dan oluşan heyeti makamında kabul eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın beklentilerinin üstünde ve her yönüyle öne çıkabilecek bir şehir olduğunu ifade etti.

Başkan Aydıntepe, SGB ve Sakarya basını hakkında bilgilendirme yaptığı Vali Kaldırım'a sporculuk yönünün yanı sıra hareketli ve ufkunun da geniş olmasının şehre güzel hizmetler kazandıracağının göstergesi olduğunu belirterek, "Sakarya için yapılacak her güzel hizmette basın olarak yanınızda olacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.

Vali Kaldırım Sakarya'nın tarımı, sanayisi ve turizmi ile gelişen ender kentlerden biri olduğunu belirterek, "Burada müthiş yaylalar var. Trabzon'un yaylalarından bile güzeller. Bunun yanında doğal güzellikler ile turizm yönünden zenginleştirme yapılabilecek potansiyel var. Özellikle pandemi ile ortaya çıkan doğa tatilleri ile burası iyi değerlendirilebilir. Elbette bunları tek başına yapmak mümkün değil. Şehrin dinamikleri ile uyum sağlayıp güzel projeler ortaya koymalıyız. Yani Sakarya'da güzel işleri hep birlikte yapacağız" diye konuştu.

Sakarya'nın bulunduğu konum ile kısa sürede 30 milyona ulaşabildiğini ve bununda il için iyi bir avantaj olduğunu vurgulayarak, "Artık globalleşmede ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Sakarya'da bir ıslama köfte ve kabak tatlısı var deniyor. Oysa Sakarya'nın gastronomisine baktığımızda, 3 kıtanın kültürü ile burada 350 civarında yemek çeşidi olduğunu gördüm. Ama bunlar ev dışına çıkmadığı için böyle biliniyor. Yani Sakarya'da turizm açısından müthiş potansiyel var. Hele ki doğa ile iç içe olmak ve tek başına tatil yapmak isteyenler için Sakarya'nın doğallıkları yeter" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA