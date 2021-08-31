Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı
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Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı

Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kocaeil'de okulların açılmasına sayılı günler kala çocukları ile birlikte tatil yapmak isteyen vatandaşlar, plajlara akın etti.

Kocaeil'de okulların açılmasına sayılı günler kala çocukları ile birlikte tatil yapmak isteyen vatandaşlar, plajlara akın etti.

Kocaeli'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kandıra Kerpe plajı tatilcilerle dolup taştı. Okulların açılmasına az bir süre kala vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek aileleri ile birlikte denize giderek serinlemenin keyfini çıkardı. Plajlara gelen vatandaşlar ise okulların açılmasına az bir süre kalması ve deniz sezonunun yavaş yavaş sona gelmesinin plajlarda yoğunluk oluşturduğunu ifade etti.

"Son günleri değerlendirelim dedik"

Plajın tahmin ettiğinden daha kalabalık olduğunu ifade eden Cemal Fırtına isimli vatandaş, "Bugün bir niyetlendik sabah hava durumuna baktık iyi gözüküyordu geldik. Umduğumuzdan kalabalık. Artık okulların açılmasına da 1 hafta var. Son günleri değerlendirelim dedik. Beklediğimden daha kalabalık ama tabii pandemi sonrası son günler önümüzdeki günlerde de ne olacağı daha net değil o yüzden okullar da açılmadan son son tatil imkanı buldular" dedi.

"Okul öncesi son günleri böyle değerlendirmiş olduk"

Okullar açılmadan önce son günleri ailesi ile plajda değerlendirdiğini belirten Numan Yılmaz isimli vatandaş, "Okullar açılacak, yüz yüze eğitim var İstanbul'dan geldik buraya. Malum İstanbul'da fazla yüzülecek yer yok ailecek. Şile dalgalı burayı tavsiye ettiler arkadaşlar şu an buradayız. Kalabalık ama güzel bir ortam var, temiz bir sahil. Mavi bayraklı olduğunu gördük o da güzel. Cankurtaranlar var, şezlong şemsiye gibi her şey sağlanıyor yetkililere teşekkürlerimizi iletiyoruz böyle bir ortam sağladıkları için. Ailemle buradayım, çocuklarım da gayet eğlendiler. Okul öncesi son günleri böyle değerlendirmiş olduk. Bir daha ki deniz sezonu açılana kadar biz de sezonu kapatıyoruz sanırım çünkü okullar açılacak, bir daha ki hafta sonundan sonra da havalar soğur. Deniz sezonu da bitmeye yakın zaten. Okuldan önceki son deniz maceramızı da yaşamış olduk" diye konuştu. - KOCAELİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı
Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı
Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı
Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı
Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı
Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı
Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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