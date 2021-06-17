Sezgin Baran Korkmaz'dan hakkındaki iddialara Ahmet Kaya'lı mesaj: Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?
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Sezgin Baran Korkmaz'dan hakkındaki iddialara Ahmet Kaya'lı mesaj: Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?

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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme gelen firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, kendisine yöneltilen kara para aklama suçlamasıyla ilgili video mesaj gönderdi. Ahmet Kaya'nın "Nereden Bileceksiniz" şarkısıyla mesaj veren Korkmaz'ın doğa harikası bir yerde olduğu videoya yansıdı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında yaptığı yayında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen ve hakkında kara para aklama iddiası bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan kendisine sanatçı Ahmet Kaya'nın "Nereden Bileceksiniz" şarkısıyla bir video mesaj geldiğini söyledi.

"SİZ BENİM NELER ÇEKTİĞİMİ NEREDEN BİLECEKSİNİZ?"

Korkmaz'ı yayına davet ettiğini ve kendisine bu videoyu gönderdiğini ifade eden Özdemir, "Nasıl çıkacağız bu işin içinden, nasıl çıkacak bu karanlıklar aydınlığa arkadaşlar, bir fikri olan var mı?" diye sordu. Korkmaz, Özdemir'e gönderdiği videosunda bir ağacın altında oturuyor ve o sırada Ahmet Kaya'nın "Nereden Bileceksiniz" şarkısında "Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?" ifadelerinin yer aldığı bölüm duyuluyor.

Sezgin Baran Korkmaz'dan hakkındaki iddialara Ahmet Kaya'lı mesaj: Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?

VİDEONUN GÖNDERİLDİĞİ YER İSVİÇRE Mİ?

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in iddialar hakkındaki sorularına bir şarkıyla cevap veren Sezgin Baran Korkmaz'ın video mesajını gönderdiği yerin İsviçre'de bir gölün kenarı olduğu değerlendiriliyor.

SEZGİN BARAN KORKMAZ 10 MİLYON EURO İDDİALARI İLE GÜNDEMDE

Sosyal medyada yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği Habertürk sunucusu Veyis Ateş'in firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın "bir işini çözmek" için kendisinden 10 milyon euro istediği öne sürülmüştü. Ateş iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken özellikle Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman, aynı kanalda çalıştığı meslektaşıyla ilgili gündem yaratacak iddialarda bulunmuştu.

Sezgin Baran Korkmaz'dan hakkındaki iddialara Ahmet Kaya'lı mesaj: Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?
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