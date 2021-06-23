Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da en az 40 gün kalacak
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Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da en az 40 gün kalacak

Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da en az 40 gün kalacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVUSTURYA'da gözaltına alınıp, tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Wels şehrinde bir otele yerleştikten sonra yakalandığı ve Viyana'ya getirildiği ortaya çıktı.

AVUSTURYA'da gözaltına alınıp, tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Wels şehrinde bir otele yerleştikten sonra yakalandığı ve Viyana'ya getirildiği ortaya çıktı. Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, müvekkilinin Avusturya'da en az 40 gün kalacağını, Türkiye ya da ABD'ye iade kararı verilmesinin daha fazla bir zamanı da alabileceğini söyledi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın Avukatı Volkan Dülger, Korkmaz'ın Avrupa'da farklı ülkelerde iş görüşmeleri için bulunduğunu ve ABD'li yetkililerin bir süredir takipte olduğunun anlaşıldığını söyledi. Dülger, müvekkilinin otele giriş ve kayıt yaptırdıktan sonra bu bilginin uluslararası sisteme düşmesiyle ABD'li yetkililer tarafından Viyana polisine bildirimde bulunulduğu ve tutuklamanın gerçekleştiğini söyledi.

Korkmaz'ın Viyana Mahkemesi'ndeki dosyasında yalnızca ABD Utah Mahkemesi'nin gönderdiği özet bir metnin olduğunu ve içeriğinde hakkındaki kara para aklama iddialarının bulunduğunu belirten Dülger, Türkiye'den de yalnızca kırmızı bültenle arandığına ilişkin kararın olduğunu anlattı. Türkiye'deki suçlamalarla ilgili de birkaç gün içinde özet bilgi metni gönderilmesinibeklediklerini söyleyen Dülger, Korkmaz hakkındaki iddiaların tamamının Kingston şirketiyle ilgili 'kara para aklama' iddialarından oluştuğunu, ABD'li savcıların anlaşmaya ikna etmek için ağır suçlamalarda bulunduğunu belirtti. Avukat Dülger, iddialarla ilgili savunmalarını en kısa sürede hazırlayacaklarını, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi.'DOSYALAR İNCELENECEK HANGİ ÜLKEYE İADE EDİLECEĞİNE KARAR VERİLECEK'İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ne Türkiye'ye iade talebinde bulunduklarını söyleyen Dülger, uluslararası yargılama usulüne göre Viyana Mahkemesi'nin her iki ülkeden gönderilecek dava dosyalarını inceledikten sonra, müvekkiline savunma için süre verileceğini, bu aşamanın ardından da hangi ülkeye iade edileceğine karar verilebileceğini ifade etti. Avukat Dülger, bu sürecin en az 40 gün süreceğini ve iade kararı verilmesinin bundan daha fazla bir zamanı da alabileceğini belirtti.TUTUKEVİNDE ÜÇ KİŞİLİK ODADA KALIYORKorkmaz'ın, Viyana'nın merkezinde, üç kişilik odaların yer aldığı, insani şartları olan tutukevinde kaldığını söyleyen Avukat Dülger, pandemi şartları nedeniyle yalnızca yasal haklarını kullanmak amacıyla görüşmelere izin verildiğini, Türkiye'de tartışılan konuların hiçbiri hakkında ise soru yöneltilmediğini belirtti. Dülger, Korkmaz'ın hakkındaki suçlamalar dışında konuşmama kararı aldığını da ifade etti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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