Sezercik kimdir? Sezercik kaç yaşında? Son hali! Sezer İnanoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Türk Sineması'nda rol aldığu Sezercik karakteri ile dönemin en önemli çocuk yıldızlarından biri olan Sezer İnanoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sezercik kimdir? Sezercik kaç yaşında?

Sezercik kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Rolleriyle büyük beğeni toplayan Sezer İnanoğlu'nun Sezercik karakteri, Türk sinemasının en çok konuşulan isimlerinden.

SEZERCİK KİMDİR?

Sezercik karakteri, Sezer İnanoğlu tarafından canlandırılmaktadır. Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu'dur. 1970'lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter 'Sezercik' adıyla çekilen filmlerde rol almıştır. Oyuncu İlker İnanoğlu'nun kuzenidir.

SEZER İNANOĞLU KİMDİR?

Sezer İnanoğlu (d. 1967, İstanbul), Türk film yapımcısı, oyuncu.

Çocuk yaşlarda, Sezercik adıyla çeşitli filmlerde oynadı. Büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçti.

Sezer İnanoğlu, 24 Ocak 2007'de Yedikule'de kendisini takip eden polislerle girdiği silahlı çatışmadan kısa bir süre sonra Şile'de rutin trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalandı. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan Bayrampaşa cezaevinde 6 ay yattı. Daha sonra serbest kalan İnanoğlu'nun yargılanmasına tutuksuz devam edildi.

2 Aralık 2015'te, yargıtay tarafından onanan "vahim olan silahları satın almak ve taşımak" suçlarından 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştır ve tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken Mehtap Meral Baykasoğlu ile evlenmiştir ve gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe adında bir kız çocukları olmuştur. 27 Eylül 2013'te boşanmışlardır.

Sezer İnanoğlu'nun 1996 yılında evlendiği ilk eşi sunucu Nil Pınar İnanoğlu, Beykoz'daki yalılarında 23 Mart 1997'de başına tabancayla ateş ederek intihar etmişti. Sezer İnanoğlu'nun eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği ve uyuşturucu kullanmaya başladığı iddia edilmişti.

Filmografi

1994 - Gönül Bahçelerinde, Yapımcı

1994 - Tele Anahtar, Yapımcı

1991 - Aldatacağım,Yapımcı

1990 – Yalı, Oyuncu

1989 - Bir Aşk Bin Günah, Yapımcı

1989 – Kavgamız, Yapımcı

1989 - Öğretmen Zeynep, Yapımcı

1988 - Evcilik Oyunu, Yapımcı

1988 - Yasak İlişki, Yapımcı

1987 - Alamancının Karısı, Yapımcı

1987 – Bebek, Yapımcı

1987 - Geri Dön,Yapımcı

1987 - Sen Ağlama,Yapımcı

1986 - Aşk Hikayemiz, Yapımcı

1978 – Yıkılış, Oyuncu

1977 - Küçük Ev, Oyuncu

1977 – Tövbekar, Oyuncu

1976 - Analar Ölmez',, Oyuncu

1975 - Bitirimler Sınıfı, Oyuncu

1974 - Sezercik Küçük Mücahit, Oyuncu

1973 - Öksüzler. Oyuncu

1972 - Sezercik Aslan Parçası, Oyuncu

1971 - Sezercik Yavrum Benim, Oyuncu