Sezen Aksu-Affet şarkı sözleri nedir? Masumlar Apartmanı son bölüme Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Affet damga vurdu! Affet şarkısı sözleri nedir?
Minik Serçe lakabıyla anılan ve Türkiye'nin en güçlü seslerinden olan Sezen Aksu'dan yepyeni bir şarkı daha geldi. Bu şarkının adı Affet. Peki, Sezen Aksu Affet şarkı sözleri nedir? Masumlar Apartmanı son bölüme Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Affet damga vurdu! Affet şarkısı sözleri nedir?
Minik Serçe lakabıyla anılan ve Türkiye'nin en güçlü seslerinden olan Sezen Aksu'dan yepyeni bir şarkı daha geldi. Bu şarkının adı Affet. Peki, Sezen Aksu Affet şarkı sözleri nedir? Masumlar Apartmanı son bölüme Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Affet damga vurdu! Affet şarkısı sözleri nedir? 2019 yılında kaydedilen şarkının sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Düzenlemesi Okay Barış var. Sezen Aksu-Affet şarkı sözleri nedir? İşte detaylar haberimizde...
SEZEN AKSU-AFFET ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?
Senden daha öncesi yok ki
Çoktan kaldırdım çatıya
Böyle bir saflık yok ki
Bakakaldım
Kimlerdensin nerelerdensin
Değmedi mi kir pas ellerine
Hayret
Aldım kör bıçağı elime
Kanata kanata suçumu kazıyorum
Sabret, sabret
Gelen vurdu, giden vurdu, ben de vurdum
Vururken rastlayınca kendime durdum
Büküldü gökyüzü, ayna oldu zaman
Ben o gün ilk defa şeffaf bir şey gördüm
SEZEN AKSU-AFFET SÖZ-MÜZİK KİMİN?
Söz & Müzik: Sezen Aksu
Düzenleme: Okay Barış
Yönetmen: Tolga Çetin
Kurgu: Serkan Sümeli