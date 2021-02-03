Sezen Aksu-Affet şarkı sözleri nedir? Masumlar Apartmanı son bölüme Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Affet damga vurdu! Affet şarkısı sözleri nedir?

Minik Serçe lakabıyla anılan ve Türkiye'nin en güçlü seslerinden olan Sezen Aksu'dan yepyeni bir şarkı daha geldi. Bu şarkının adı Affet. Peki, Sezen Aksu Affet şarkı sözleri nedir? Masumlar Apartmanı son bölüme Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Affet damga vurdu! Affet şarkısı sözleri nedir?

Minik Serçe lakabıyla anılan ve Türkiye'nin en güçlü seslerinden olan Sezen Aksu'dan yepyeni bir şarkı daha geldi. Bu şarkının adı Affet. Peki, Sezen Aksu Affet şarkı sözleri nedir? Masumlar Apartmanı son bölüme Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Affet damga vurdu! Affet şarkısı sözleri nedir? 2019 yılında kaydedilen şarkının sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Düzenlemesi Okay Barış var. Sezen Aksu-Affet şarkı sözleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEZEN AKSU-AFFET ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Senden daha öncesi yok ki

Çoktan kaldırdım çatıya

Böyle bir saflık yok ki

Bakakaldım

Kimlerdensin nerelerdensin

Değmedi mi kir pas ellerine

Hayret

Aldım kör bıçağı elime

Kanata kanata suçumu kazıyorum

Sabret, sabret

Gelen vurdu, giden vurdu, ben de vurdum

Vururken rastlayınca kendime durdum

Büküldü gökyüzü, ayna oldu zaman

Ben o gün ilk defa şeffaf bir şey gördüm

SEZEN AKSU-AFFET SÖZ-MÜZİK KİMİN?

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Okay Barış

Yönetmen: Tolga Çetin

Kurgu: Serkan Sümeli