Sezai Karakoç'un hayata bakışı öğrencilere anlatıldı
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Sezai Karakoç'un hayata bakışı öğrencilere anlatıldı

Sivas Belediyesi kültür programlarına aralıksız devam ediyor.

05.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:29
Sezai Karakoç'un hayata bakışı öğrencilere anlatıldı

kültür programlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Sivas Belediyesi öncülüğünde Valilik ve Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü tarafından "İnsanlığın Dirilişi" isimli programda düzenlendi.


Programda tarafından 'un hayata bakışı anlatılırken programın ikinci kısmında ise tarafından sevilen şiirler seslendirildi. Kredi Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kampüsü'nde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve eşi İlkay Bilgin, Vali Salih Ayhan ve diğer il protokolü ile çok sayıda öğrenci katıldı.


Programın ilk bölümünde Şaban Abak Sezai Karakoç'un hayat felsefesi İslam Dinine ve Türk Medeniyetine katkılarını anlattı. Programın ikinci kısmında ise İbrahim Sadri sahne alarak sevilen şiirleri seslendirdi.


Program sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edilirken Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Medeniyetimize yön veren bizi biz yapan değerlerimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bize düşen çok çalışmak, bir ve beraber olmak. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli varsa bizden bunu talep edenlere birliğimizle beraberliğimizle cevap vereceğiz." ifadesini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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