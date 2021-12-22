SEZAİ KARAKOÇ ANISINA ŞİİR DİNLETİSİ ETKİNLİĞİ

VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi şair, yazar Sezai Karakoç anısına düzenlediği "Şiir İklimi" etkinliği yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde 16 Kasım 2021 tarihinde vefat eden Şair yazar Sezai Karakoç anısına program düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, şube müdürleri, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yoğun ilgi gören programda Erkan Düz, Burhan Kırıcı, Cem Düzova ve Ramazan Yıldırımçakar, Sezai Karakoç'un bir birinden güzel şiirlerini seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren program, katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

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