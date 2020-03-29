Seyyar tatlıcı, ırmakta boğuldu ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, seyyar tezgahta tatlı satan Mehmet Canpolat'ın (55) girip, kısa sürede gözden kaybolduğu ırmakta cansız bedeni bulundu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, seyyar tezgahta tatlı satan Mehmet Canpolat'ın (55) girip, kısa sürede gözden kaybolduğu ırmakta cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Yürüyüş Yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Canpolat'ın ırmağa girdikten bir süre sonra gözden kaybolduğınu gören çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Irmakta yapılan arama sonucu Canpolat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya çıkarılan Canpolat'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayı gören kişi, Mehmet Canpolat'ın kıyafetiyle ırmağa girdiğini, uyarmalara rağmen boyunu aşana kadar gidip, boğulduğunu söyledi. Seyyar tatlıcılık yapan Mehmet Canpolat'ın Manavgat'ta yalnız yaşadığı belirtildi.

Kaynak: DHA