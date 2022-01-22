Seyrani İpek'ten NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'e Ziyaret - Haberler
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Seyrani İpek'ten NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'e Ziyaret

Seyrani İpek'ten NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'e Ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Nevşehir Öğretmenevi Müdürü Seyrani İpek, beraberinde Müdür Yardımcısı Hüseyin Çakmak ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Öğretmenevi Müdürü Seyrani İpek, beraberinde Müdür Yardımcısı Hüseyin Çakmak ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Öğretmenevi Müdürü Seyrani İpek ve Müdür Yardımcısı Hüseyin Çakmak'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Öğretmenevi Müdürü İpek ve Müdür Yardımcısı Çakmak'ın gerçekleştirdikleri kurumsal çalışmalar hakkında Rektör Aktekin'e bilgi verdiği ziyarette, kurumsal işbirliği imkanları ile eğitim-öğretim hususları ele alındı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Semih Aktekin, Öğretmenevi, Nevşehir, Seyrani, Yerel, Haber

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