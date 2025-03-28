Seyran öldü mü? Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu?

Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını bugünkü yayınlanan yeni bölümüyle gündeme geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Diren Polatoğulları gibi isimlerin paylaştığı dizide Seyran'ın diziye veda ayrılacağı konuşuluyor. Seyran öldü mü? Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu?

YALI ÇAPKINI AFRA SARAÇOĞLU DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yalı sakinleri panik halinde kaybolan kızlarını aramaya başlar. İlk ipuçları baz alındığında kaçırılma ihtimalinin yüksek olduğu kanısına varırlar. Ailesi geçmişte yaşanan kötü olayları ve bu kötülüğü yapabilecek potansiyeline sahip kişileri gözden geçirir.

Bütün bu yaşananların ardından olay örgüsünde oklar Seyran'ı gösterir. İzleyicilerin aklına Seyran diziden ayrılıyor mu? sorusu gelmeye başlar

28 Mart cuma günü 100. bölümüyle Star TV ekranlarından izleyici karşısında çıkan yapımda Seyran karakterine hayat veren Afra Saracoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Dizinin yapım ekibinden veya oyuncudan herhangi bir ayrılık açıklaması bulunmuyor.