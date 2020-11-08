Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi
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Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi

08.11.2020 22:21 | Son Güncelleme: 08.11.2020 22:46

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia'da ayrıldıktan sonra bir süredir adı yeni aşk iddialarına karışmıştı. Subaşı son olarak Instagram'dan paylaştığı hikayesinin ardından Mısırlı bir yatırımcıyla birlikte olduğu iddia edildi.

Karantina günlerini Türkiye'de İtalyan sevgilisi Guido Senia ile geçiren Şeyma Subaşı, normalleşme sürecinin ardından Amerika'ya gitmişti. Yurt dışına çıkan Subaşı kısa bir süre sonra da Senia ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

PARTİDEN PARTİYE KOŞUYOR

Şu sıralar Miami'de bulunan sosyal medya fenomeni partiden partiye koşuyor. İzmir Depremi'nin hemen ardından Cadılar Bayramı partilerine giden ve yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Şeyma Subaşı önceki gece de yine büyük bir ev partisine katıldı. Partide manken Şevval Şahin de vardı. Gece boyu eğlenen ikili bol bol hikaye paylaştı.

PAYLAŞIMLARI OLAY YARATTI

Subaşı'nın partiye gitmeden önce yaptığı paylaşımlar ise olay yarattı. Ferrari marka bir otomobilin sağ koltuğuna oturan Şeyma Subaşı'nın çektiği görüntüler yeni bir dedikodunun fitilini ateşledi.

AŞK İDDİASI MAGAZİN GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Subaşı'nın bindiği Ferrari'nin Mohammed Alsaloussi adında Mısırlı genç bir yatırımcıya ait olduğu öğrenildi. Sosyal medyada "Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi mi?" soruları sorulmaya başladı. Bu iddianın bir dedikodudan mı ibaret olduğu ya da gerçek bir aşk mı olduğu merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi
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