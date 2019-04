Şeyma Subaşı, Sosyal Medya Hesabından Kalça Estetiği Yaptırdığı Anları Paylaştı

Acun Ilıcalı ile birlikteliğiyle adını duyuran Şeyma Subaşı, her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşarak fenomen hale geldi. Her hareketi ve paylaşımı birçok kişi tarafından özenilen Subaşı, son olarak gittiği bir güzellik merkezinde kalçasını kaldırttı. Subaşı, her anını olduğu gibi bu operasyonu da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

KALÇASINI KALDIRTTI

Güzellik merkezinde kalça kaldıran Subaşı o anları, "30 dakikada 20.000 bin squat etkisi mi? Keşke her işimi 30 dakikada halledecek başka makineler de olsa" notuyla yayınladı.

BADEM GÖZÜ İDDİALARINI YALANLADI

Subaşı, hakkında çıkan 'Badem gözü operasyonu oldu' yönündeki iddialara da cilt bakımı yaptırırken cevap verdi. Bakım esnasında video çeken Şeyma Subaşı, "Şimdi de bunu koyacağım badem gözü ameliyatı yaptırdı diyecekler" diyerek iddiaları yalanladı.

TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı. Ayrılıktan sonra Ilıcalı'nın adı Itır Esen ile anılırken, Subaşı ise Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.