Şeyma Subaşı, Sosyal Medya Hesabından Kalça Estetiği Yaptırdığı Anları Paylaştı
Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaşım yaparak kalça kaldırtma operasyonu geçirdiği anları paylaştı.
Acun Ilıcalı ile birlikteliğiyle adını duyuran Şeyma Subaşı, her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşarak fenomen hale geldi. Her hareketi ve paylaşımı birçok kişi tarafından özenilen Subaşı, son olarak gittiği bir güzellik merkezinde kalçasını kaldırttı. Subaşı, her anını olduğu gibi bu operasyonu da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
KALÇASINI KALDIRTTI
Güzellik merkezinde kalça kaldıran Subaşı o anları, "30 dakikada 20.000 bin squat etkisi mi? Keşke her işimi 30 dakikada halledecek başka makineler de olsa" notuyla yayınladı.
BADEM GÖZÜ İDDİALARINI YALANLADI
Subaşı, hakkında çıkan 'Badem gözü operasyonu oldu' yönündeki iddialara da cilt bakımı yaptırırken cevap verdi. Bakım esnasında video çeken Şeyma Subaşı, "Şimdi de bunu koyacağım badem gözü ameliyatı yaptırdı diyecekler" diyerek iddiaları yalanladı.
TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı. Ayrılıktan sonra Ilıcalı'nın adı Itır Esen ile anılırken, Subaşı ise Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Vucutta deformeler başlamış e kolay değil elin gevuru acımaz Türk gibi merhametli olmazCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne kadar estetik yapsanda çirkin bir karısın anladınmıCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bıktık bu rezil kadından yahuuuCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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acun sagolsunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Böyle bir karım olsun on milyon borcum olsunCevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır