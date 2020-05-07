Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor

Koronavirüs nedeniyle kısıtlama uygulanan büyükşehirler arasında bulunan İstanbul'da denetimler sıkı bir şekilde sürdürülürken, Şeyma Subaşı'nın yasağı delerek Çeşme'ye gittiği tahmin ediliyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir İtalyan sevgilisi Guido Senia ile İstanbul'daki evinde olan Şeyma Subaşı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son olarak oruç tuttuğunu ve sevgilisi Guido Senia'nın da kendisi ile birlikte su içerek oruç tuttuğunu açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Subaşı'nın sevgilisi ile birlikte Çeşme'ye gittiği konuşuluyordu.

PAYLAŞIMLARI KAFALARI KARIŞTIRDI

Şeyma Subaşı'nın sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı. Subaşı'nın eski bir fotoğrafı yeniden hikayede paylaşması Çeşme iddialarını güçlendirdi.