Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı
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Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı

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Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı

Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın dikkatini çekti. Senia, Döngel'in bikinili bir pozuna yorum yaparak kendini ele verdi.

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Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızı parlayan Melisa Döngel'in Instagram hesabından yayınladığı pozlarla ünü Türkiye sınırlarını aştı.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

21 yaşındaki Döngel, oyunculuk sektöründeki başarısıyla yanı sıra geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Instagram'da 2,2 milyon takipçisi bulunan genç oyuncu, her anını da sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Güzelliği ve fit haliyle sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, son olarak bikinili pozlarını paylaştı. Melisa Döngel'in cesur paylaşımı hayranlarından rekor beğeni alırken gelen yorumlardan biri dikkatlerden kaçmadı.

GUIDO'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla adını duyuran DJ Guido Senia, Melisa Döngel'i radarına aldı. Oyuncunun paylaşımlarını takibe alan Senia, Döngel'in bikini pozuna hem şimşek emojisi koydu hem de beğendi. Senia'nın yorumuyla şaşkına dönen genç oyuncu ise ağzının suyu akan emoji koyarak cevap verdi.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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