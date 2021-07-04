Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı
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Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı

Haberler.com - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını açıklayan Şeyma Subaşı'nın yüzüklü paylaşımı barışma iddialarını güçlendirmişti. Subaşı'nın yaptığı son paylaşımda ikilinin barıştığı ve yan yana yemek yediği görüldü.

Şeyma Subaşı evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.

ÇİÇEKLERİ PAYLAŞMIŞTI

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra doğum gününde büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşan Subaşı'nın, gönderisini "Love" notuyla paylaşması tüm dikkatleri üzerine çekmesine neden olmuştu.

TEKTAŞINI GÖSTERMİŞTİ

Subaşı'nın Alsaloussi ile tekrar barıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken bu kez de yaptığı son paylaşımla herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Instagram hesabından bikinisi ile dans ettiği bir videosunu paylaşan Şeyma'nın, kameraya göstermek için çaba sarf ettiği parmağındaki tektaş dikkat çekmişti.

YAN YANA YEMEK YEDİLER

Daha sonra Subaşı ile Alsaloussi Ibiza'da arkadaş grubuyla teknede bir araya geldi. Arkadaş grubuyla yemek yedikleri masada yan yana oturdukları görüldü. Subaşı, kısa süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.

Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı

YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Subaşı'nın arkadaşı Alsaloussi'nin yüzünü gizlemesi gözlerden kaçmadı. Ayrıca Subaşı yaptığı paylaşımda yanında oturan Alsaloussi'nin yüzünü göstermedi.

Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı

NEŞELİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Son günlerdeki paylaşımlarından yüzü asık olduğu görülen Subaşı'nın sevgilisi ile yeniden buluşmasından sonra neşeli hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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